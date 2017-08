Congo-Kinshasa: Election du gouverneur dans le Haut-Katanga - Six candidatures invalidées

La cour d'appel de Lubumbashi a invalidé six des onze candidatures au poste des gouverneur et vice-gouverneur du Haut-Katanga. Cette juridiction a rendu son arrêt jeudi 10 août.

La décision de la Cour d'appel de Lubumbashi intervient au terme d'un procès ouvert à la suite d'une requête de la Majorité présidentielle (MP). La famille politique du chef de l'Etat congolais avait accusé la CENI de «fraude à la loi» et de «dédoublement des candidatures» en retenant les dossiers des quatre indépendants qui, à l'en croire, sont membres des partis politiques de la MP.

Dans son arrêt, la cour d'appel de Lubumbashi qui a invalidé les six candidats présentés par la CENI comme indépendants a estimé qu'ils faisaient toujours partie de la MP et qu'à ce titre, ils ne pouvaient pas concourir contre leur propre regroupement politique.

L'instance judiciaire a par contre retenu cinq candidats à ce scrutin dont deux issus de la liste de la Majorité présidentielle composée du ticket Pande Kapopo et son colistier Kalenga Mambepa, deux de la liste des indépendants Lukona et Kayij et un autre candidat indépendant.

Alexis Kalwazi, l'un des candidats invalidés a dénoncé «la machination de la MP» pour invalider sa candidature.

«On m'accuse d'être membre du PPRD. Je me demande quand est ce que j'ai pu signer mon adhésion dans ce parti. Et je me dis que c'est de la machination du pouvoir et là je voudrais vraiment poursuivre en justice ce document qui fait le faux et usage de faux. Je voudrais confirmer que le pouvoir judiciaire est pris en otage par le pouvoir politique», a déploré le candidat invalidé.

La CENI va organiser le 26 aout prochain l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans onze des vingt-six provinces de la RDC.