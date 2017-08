Congo-Kinshasa: Bukama - Plus de 130 fonctionnaires victimes d'arnaque à Lwena

Entre mai et août 2017, six des treize camps de déplacés du Tanganyika sont partis en fumée.… Plus »

Plus de 135 personnes dont des agents et fonctionnaires de l'Etat, des opérateurs économiques et des étudiants, se sont inscrits à cette formation de deux mois en payant 33 000 francs congolais. 3000 Francs comme frais d'inscription et 30 000 comme frais d'achat de matériel de formation dont un flash disc, 3 syllabus ainsi que le diplôme de participation.

D'après ces sources, le présumé formateur s'était officiellement présenté le 5 août auprès chef de la cité de Lwena avec un ordre de mission de Kinshasa pour entamer, comme expert, une formation de mise à niveau des agents et fonctionnaires de l'Etat ainsi que des étudiants, en prélude au processus de requalification des postes et de recrutement au sein de la fonction publique dans cette entité.

