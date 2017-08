Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'administrateur de Lubero lance un appel à l'aide humanitaire pour les déplacés

Entre mai et août 2017, six des treize camps de déplacés du Tanganyika sont partis en fumée.… Plus »

«Jusqu'à présent, ces déplacés vivent dans des conditions difficiles. Il n'y a aucune assistance jusque-là de la part des humanitaires. Ce sont les familles d'accueil qui supportent le coût. Avec la situation actuelle de vie, si la situation persiste, nous risquons d'assister à des conditions humanitaires plus graves encore», a alerté M. Bokele, avant d'appeler l'armée à accélérer ses opérations dans la région en vue d'y ramener la paix et d'organiser le retour des déplacés dans leurs milieux respectifs.

D'après M.Bokele, ces combats ont déjà provoqué le déplacement de plus de 20 000 personnes habitant les localités du sud de Lubero dont Kaheri et Kasugho. La plupart de ces déplacés, a-t-il ajouté, vivent actuellement sans assistance et dans des conditions difficiles dans les familles d'accueil de Lubero , Luofu, Kirumba, Kayna et Kanyabayonga.

L'administrateur du territoire de Lubero (Nord-Kivu) Joy Bokele demande aux organisations humanitaires de s'activer pour venir en aide à plusieurs déplacés qui ont fui l'insécurité alimentée par les affrontements qui opposent depuis plus d'un mois les miliciens Mai-Mai Mazembe à ceux de Nduma Defense Of Congo (NDC/Rénové) dans ce territoire.

