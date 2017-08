Sénégal: Campagne de boycott des prochaines élections organisées - Pape Diop adoube Wade

Le Projet d'appui au pastoralisme et à la stabilité dans le Sahel et la corne de l'Afrique (PASSHA) a… Plus »

Car, dit-il, le déroulement des dernières législatives sort «complétement du contexte d'une élection libre et transparente».Poursuivant son propos, le leader de Bokk gis gis, tout en félicitant les électeurs pour leur engament et leur détermination à aller voter, malgré les nombreux disfonctionnement notés lors de ces législatives, a également mis en garde le Gouvernement qu'il a d'ailleurs invité à sauvegarder le consensus électoral qui, dit-il, «depuis 1992 a contribué non seulement à l'apaisement de l'espace politique, mais aussi à l'avènement de deux alternances à la tête de l'Etat». Par ailleurs, lors de son face à face avec la presse, Pape Diop a également affirmé l'encrage de sa formation politique dans l'opposition.

