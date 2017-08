Mali: Afrobasket féminin Bamako 2017 - Moustapha Gaye compose ses 12 lionnes

Moustapha Gaye a toutefois ouvert la voix aux pivots Aminata Fall et Aïcha Sidibé mais aussi à deux joueuses qui comptent parmi les plus expérimentées de la Taniére. Il s'agit de Sokhna Lika Sy, la sœur de Mame Mary Sy, qui a fait partie de plusieurs sélections mais jamais retenue pour une compétition continentale.

Après avoir réduit la veille son groupe à 14, avec la non-sélection de Ndèye Khadidiatou Dieng et Elma Kinta Malou, c'était hier, jeudi 10 août, au tour de Dado Faye et Oumou Kalsoum Touré (championne d'Afrique en 2015) d'être recalées dans ce tout dernier écrémage.

