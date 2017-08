Sénégal: Comment le plus impopulaire des maires, peut-il réclamer une quelconque victoire de la coalition Bby ?

La belle et éclatante victoire de la coalition BBY, aiguise l'appétit des « politiciens d'affaire », c'est ainsi que nous avons lu dans un article paru dans le quotidien l'AS, une déclaration du Maire de Kanel, réclamant la victoire de la coalition dans la commune.

Pour ceux qui connaissent l'histoire, cette déclaration frôle le ridicule, le Maire en question, est la personnalité politique la plus « vomie' dans la commune, de nos jours. Nous, parlons, en responsable politique témoins des faits pour avoir été a kanel du premier au dernier jour de cette campagne pour les législatives.

Si cela ne tenait qu'à Mr Haymouth DAFF, la coalition BBBY, se serait retrouvée derrière le parti le moins significatif de la liste des 47. Il n'a fourni aucun effort dans le cadre de cette campagne ; pas la moindre réunion avec ses électeurs, encore moins de visite de proximité.

Le comble, est qu'il a reçu les moyens de la coalition et ne les a pas utilisé dans cette campagne, en plus des appuis des souteneurs comme Mamadou Oumar Bocoum.il a profité de la division qui mine le parti, pour justifier le refus de redistribuer les moyens du parti a tous les responsables quelques soit leur camp.

D'ailleurs, l'analyse des résultats prouve nettement la faiblesse du taux de participation dans la commune (2eme taux le plus faible, après ouandé).cela devait suffire pour faire profil bas devant les autres responsables (Maires et Dg) qui ont fait le plein chez eux. le constat de son impopularité s'est fait ressentir pendant toute cette période où s'est constitué le groupe dit des »maires et président du conseil départemental », il a toujours trouvé un prétexte pour éviter de faire venir une délégation de politiciens a kanel, pour une activité qui nécessite de la mobilisation, sachant qu'il sera hué par une population sidéré par sa mal gestion de la mairie et de militants toujours trompés ,pour illustration, c'est dans la seule commune qu'on a enregistré un mouvement d'humeur pendant la campagne par des jeunes qui réclament un mieux-être et une transparence dans la gestion de leur cité.

Les résultats obtenus dans la commune de kanel sont le fruit d'un travail bien élaboré avant(lors des inscriptions sur les liste) et pendant la campagne ,par une équipe de militants engagé dans la soutien de la vision du chef de l(état Macky Sall, cette équipe est mis en place et soutenu par Mr Amadou sidy Bocoum,DG de OLAC, Mr Bocoum a mis en place tous les moyens logistiques et financiers qui ont permis de réaliser ce travail, C'est avec cette équipe qui a travaillé d'arrachepied dans la sensibilisation et la mobilisation des électeurs pour pousser les kanelois à aller voter malgré leur mécontentement lié à plusieurs facteurs.

Ce que nous disons peut être vérifié auprès de toutes les personnes de bonne foi qui ont été témoins à kanel. S'empresser d'aller devant les organes de presse pour occuper les devant, et réclamer la victoire est liée a de la mauvaise foi. Nous attirons l'attention du President Macky Sall, sur les agissements des professionnels de la manipulation qui ont fait perdre Abdoulaye Wade en 2012, par les mêmes pratiques, sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous craignons pour l'APR si rien n'est fait pour barrer la route aux démons de la division.