L'Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport (INSEPS) a procédé hier, jeudi 10 août à l'UCAD 2, à la remise de diplômes à la 36ème promotion des professeurs d'Éducation Physique et Sportive, baptisée Promotion Bassirou Diéye et à la 24ème promotion des inspecteurs de l'Éducation Populaire, de la Jeunesse et des Sports.

Venu présider la cérémonie, le directeur de l'INSEPS en l'occurrence Mountaga Diop s'est félicité de la performance notée cette année sur l'augmentation du nombre de diplômes distribués pour cette édition 2017.

... Et à cultiver la paix et la sportivité

Pour prêter main forte à son ancien institut, le ministre de la fonction publique, Mansour Sy, venu en tant que parrain de cette édition ainsi que Jean Faye ancien directeur de l'institut, ont adressé des conseils aux récipiendaires en insistant tous les deux sur les incidents qui ont marqué ces dernières temps le monde du sport de notre pays «bien qu'étant professeur et inspecteur d'éducation physique et sportive et même de l'Éducation populaire, de la jeunesse et des Sports, vous êtes des ambassadeurs du sport dans la pratique et le comportement.

Vous devrez aussi mettre en valeur les vertus du sport dans vos différentes tâches à accomplir une fois dans le monde professionnel qui devaient être plutôt la paix et le sportivité et non la violence comme vécue ces derniers temps dans nos stades», a déclaré le parrain.

Le directeur de l'INSEPS, a, par ailleurs, profité de cette occasion, pour lister les difficultés que rencontre son institut dans la formation des étudiants. On a tous les problèmes du monde pour une formation de qualité parce que l'institut ne remplit pas toutes les conditions pour un bon travail.

Du coup, nous demandons à l'Etat du Sénégal, vues les performances de cette année 2017, de délocaliser et de construire un autre institut digne de ce nom et capable d'accueillir beaucoup plus d'étudiants», soutient-il.