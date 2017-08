Cameroun: Attentat-suicide de Ouro-Kessoum - Haro sur un silence assourdissant !

L'édile, qui vit au quotidien dans sa chair cette tragédie, a peut- être également voulu clamer urbi et orbi, que ce sont bien des êtres humains, nos semblables, qui sont déchiquetés par les bombes et les balles des terroristes de Boko Haram. Puissions-nous méditer là-dessus, chaque fois que nous voulons nous payer le luxe du silence.

Pareil pour toutes ces ONGs qui œuvrent dans le champ des droits humains. Trop de sang a coulé. Le tribut humain, que le Cameroun a déjà payé dans cette guerre qui lui est imposée, est injuste et trop lourd. Parce que nous nous accordons là-dessus, nous (médias locaux et internationaux, Ndlr), devons rester avec les bougies allumées, qui rappellent à la conscience collective que le Cameroun est en guerre. En décidant de publier un communiqué à la suite de l'attentat-suicide de OuroKessoum, le maire de Kolofata, Seiny Boukar Lamine, ambitionnait aussi de troubler notre silence assourdissant.

Pourtant, en dépit de ces chiffres terribles, la conscience de l'état de guerre du Cameroun ne semble toujours pas perceptible dans l'opinion publique nationale et internationale. Il n'est pas injuste de noter en effet, que d'une certaine façon, les presses locales et internationales ont quelquefois par leurs silences assourdissants, contribué à la banalisation de la souffrance atroce de ces compatriotes, que le sort a établi dans cette partie du triangle national. Loin de nous l'idée de jouer les directeurs de consciences, ou les donneurs de leçons, mais le fait est que la ligne éditoriale ne saurait expliquer un tel black-out.

Le bilan de cet attentat-suicide aurait même pu être plus lourd encore, puisqu'on dénombre quatre blessés dont trois enfants : Haoua Abdou (09 ans), Doudou Abdou (06 ans) et Fané Abdou (08 ans). La comptabilité macabre de cette guerre contre Boko Haram indique qu'environ 2000 personnes ont déjà perdu la vie. Et au moins, autant de familles ont été directement affectées ou ébranlées par ces décès tragiques.

