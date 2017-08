Afrique: Yaoundé - Le bureau CAF-Cameroun n'existe plus

Durant la trentaine de minutes que nous passons à ses côtés, l'on apprend que les mêmes locaux qui servaient d'antenne Caf-Cameroun n'existent plus. « Depuis le 16 mars dernier, date à laquelle M. Hayatou a quitté la Caf, il n'existe plus de bureau Caf au Cameroun », nous confie un employé de la maison, qui se joint à la conversation. Des scellés avaient même été posés juste après l'arrivée à la tête de la Caf du Malgache Ahmad Ahmad. « Ces locaux que vous voyez appartiennent à M. Issa Hayatou. Ils lui ont été attribués par la haute hiérarchie.

Après une nouvelle attente, nous saisissons les voix de deux dames à l'intérieur d'un premier bureau ouvert. Plus loin, un deuxième bureau légèrement ouvert. A l'intérieur, Abel Mbengue, journaliste camerounais à la retraite et conseiller d'Issa Hayatou.

