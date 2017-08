Sénégal: Après le placement d'Amy Collé Dieng sous mandat de dépôt - L'Ams demande sa libération

Après l'Association des Acteurs de l'industrie musicale (Aim) dirigée par Zeynoul Sow, c'est au tour de l'Association des métiers de la musique du Sénégal (Ams) de demander la libération de la chanteuse Amy Collé Dieng.

Dans un communiqué rendu public hier, jeudi 10 août, l'Ams regrette les faits. « Ce qu'il convient d'appeler l'Affaire Amy Collé Dieng a pris une ampleur démesurée qui contribue plus à semer la confusion dans nos rangs qu'à éclairer la masse », lit-on dans le document. « Nulle intention pour nous d'entretenir une polémique stérile ou d'entreprendre un bras de fer avec quiconque. Même si, sur le plan moral, nous ne cautionnons pas les propos de l'artiste, un fait reste récurrent : il faut libérer Amy Collé Dieng », a ajouté l'Ams.

Et pour cause, renseigne la même source, « l'artiste, aussi discourtoise soit-elle, est aussi une victime : victime d'abus de confiance, victime de diffusion de ses propos sans son autorisation préalable, victime de délation ».

Mieux, dit l'Ams, la « liberté d'expression artistique est en danger et les problèmes sont ailleurs : conditions de travail, protection sociale des artistes entre autres ». Pour cette libération de la chanteuse, les musiciens ont fait savoir que «le président de la République en tant que Protecteur des Arts et des Lettres, est à ce titre bien placé pour comprendre qu'il est inutile de poursuivre tous ceux et celles qui s'appellent Amy Collé Dieng ».

Enfin, indique le communiqué, l'Association des Métiers de la Musique du Sénégal dit « se faire le devoir de tout mettre en œuvre pour que le climat soit apaisé et que les droits des uns et des autres soient respectés de manière équitable ». Rappelons que la chanteuse Amy Collé Dieng est placée sous mandat de dépôt pour « offense au Chef de l'Etat » et « diffusion de fausses nouvelles ». C'est dans un enregistrement WhatsApp que l'artiste a tenu ces propos jugés « offensants » à l'endroit du Chef de l'Etat Macky Sall.