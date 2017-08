Kenya: La commission électorale proclame la réélection d'Uhuru Kenyatta

La commission électorale kényane a proclamé vendredi 11 août le président sortant vainqueur de l'élection de mardi. Uhuru Kenyatta a obtenu 54,27% des voix contre 44,74% à son principal opposant Raila Odinga.

Uhuru Kenyatta a été réélu à la tête du Kenya pour un mandat de cinq ans. « Je souhaite déclarer Uhuru Kenyatta (...) président élu », a annoncé vendredi soir le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, alors que l'on attendait les résultats à la mi-journée.

Les résultats officiels du second tour donnent 54,27% des suffrages au président sortant, contre 44,74% à son rival Raila Odinga.

Uhuru Kenyatta declared President elect after attaining 8,203,290 (54.27%) votes

Uhuru Kenyatta a d'ores et déjà tendu la main à l'opposition lors d'une adresse à la nation, peu après l'annonce de sa victoire.

« Nous devons travailler ensemble, nous devons faire équipe, nous devons grandir ensemble, nous devons ensemble faire grandir ce pays », a-t-il déclaré à l'adresse de son rival Raila Odinga et de l'opposition, appelant également au calme : « Il n'est pas nécessaire de recourir à la violence ».

Reach out to you neighbour, shake their hand and tell them elections are now over, politicians come and go, but we are still good neighbours

Depuis l'élection, mardi, la coalition de Raila Odinga dénonce des fraudes massives et avait annoncé qu'il n'accepterait pas les résultats. Ce vendredi un élu de l'opposition a réaffirmé que les chiffres de l'IEBC étaient faux.

Pourtant, jeudi, les missions d'observation internationales s'étaient dit globalement satisfaites par le déroulement des élections.

Dès l'annonce dès résultats, des émeutes et des pillages ont éclaté dans le bidonville de Kibera à Nairobi, a rapporté l'AFP. Tandis que dans la ville Kisumu, la police a tiré des coups de feu pour tenter de disperser des manifestants. Des fiefs de l'opposition.

Le président rwandais Paul Kagame et son homologue ougandais ont rapidement félicité le vainqueur sur Twitter.

Congratulations my brother @UKenyatta for a successful election and the trust Kenyans have placed in you!

I congratulate @UKenyatta upon his re-election as President of the Republic of Kenya. pic.twitter.com/HpXqvUmNKb

