Cote d'Ivoire: Le premier Forum pour la révolution verte en Afrique se tiendra à Abidjan

La Côte d'Ivoire sera le premier pays africain francophone à abriter le Forum pour la révolution verte en Afrique du 4 au 8 septembre 2017.

Le thème de la rencontre est : « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité : Contribuer à la croissance d'économies inclusives et à la création d'emplois à travers l'agriculture ». Il s'agit là d'une occasion pour faire valoir les progrès réalisés au titre de l'agenda de transformation agricole de l'Afrique, et pour amplifier les engagements politiques, stratégiques et financiers nécessaires à la réalisation de la Déclaration de Malabo et de l'agenda mondial relatif aux Objectifs de développement durable (ODD).

"Le gouvernement ivoirien s'était engagé à améliorer constamment son secteur agricole, clé de son développement économique", a déclaré en substance son président Alassane Ouattara, qui recevait Strive Masiyiwa, cumulativement président fondateur d'Econet Wireless et président du Conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), à la tête d'une délégation de l'AGRF.

L'AGRF réunit une partie importante du monde agricole du continent en vue de discuter et élaborer des plans concrets visant à réaliser la révolution verte en Afrique. Créée en 2010, l'AGRF est une plateforme qui permet aux leaders mondiaux et africains d'élaborer des plans d'action pragmatiques capables de promouvoir l'agriculture africaine. Elle est devenue une plateforme incontournable de rencontre agricole au niveau africain.

Une délégation était à Abidjan pour préparer le Forum et pour promouvoir des priorités en matière de transformation agricole de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble du continent, a-t-on appris. Des discussions ont porté des voies et moyens de mobilisation d'importants investissements en faveur du pays et des chaînes de valeur agricoles de la région.

L'AGRF 2017 se déroulera sous le patronage d'alassan Ouattara, faisant de la Côte d'Ivoire le premier pays africain francophone à abriter le Forum, et confirmant son leadership dans la transformation économique, dans l'investissement dans l'agriculture pour augmenter sa productivité et sa performance économique globale.

« Nous sommes très reconnaissants au président Ouattara et à son gouvernement pour leur leadership continu en matière de promotion de l'agriculture en tant que moyen le plus sûr de parvenir à une croissance économique inclusive et à la création d'emplois. Nous les remercions d'abriter l'AGRF cette année », a déclaré Strive Masiyiwa.

Ajoutant : « Des exemples d'ailleurs nous montrent qu'aucune région du monde n'a réussi à développer une économie diversifiée et moderne sans avoir préalablement assuré la réussite de son secteur agricole. Cela s'applique pour l'Afrique où le secteur agricole dispose de la plus grande capacité à créer des emplois pour les 10 à 12 millions de nouveaux jeunes travailleurs qui entrent chaque année sur le marché du travail ».

Un mémorandum d'accord a été signé entre la Côte d'Ivoire et l'AGRF "preuve de l'engagement de la Côte d'Ivoire à faire de l'AGRF une réussite", a déclaré l'honorable Coulibaly. Le Forum examinera aussi la manière dont les gouvernements, les entreprises et les autres partenaires tiennent leurs engagements politiques, stratégiques et financiers d'un montant de plus de 30 milliards dollars pris lors de l'édition 2016 de Nairobi au Kenya.

Le Forum permettra également aux participants de proposer de nouveaux engagements et accueillera de nouveaux promoteurs du secteur agricole. Quelque 750 délégués, dignitaires dont des chefs d'Etat africains, ministres, dirigeants d'entreprises, agriculteurs, entreprises agroalimentaires, institutions financières, ONG, société civile, scientifiques, partenaires de développement sont attendus.