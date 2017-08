Congo-Kinshasa: RFI de retour à Kinshasa - «RFI, c'est comme un thermomètre de l'information!»

Après neuf mois d'interruption, les auditeurs kinois peuvent retrouver RFI sur 105 FM, le signal de la radio ayant été rétabli à Kinshasa après neuf mois d'interruption. Les habitants de la capitale de la RDC se sentent désormais reconnectés au monde. Notre correspondant a promené son micro dans différents coins de la ville pour recueillir les réactions.

C'est avec beaucoup de bonheur que les nombreux auditeurs de RFI à Kinshasa ont constaté le rétablissement du signal dans la capitale de la RDC, signal interrompu en novembre 2016. « Oui, je suis ravi que le signal de la RFI soit revenu, nous assure cet auditeur, parce que c'est une chaîne internationale que nous aimons ».

Cette (professionnelle) des médias dénonce l'interruption qui avait privé les Kinois du signal RFI pendant plus ou moins neuf mois. « On n'a pas aimé cette coupure, le fait qu'ils nous interdisent l'accès à l'information. Nous, on est collé à RFI. On sait qu'ils nous donnent des informations fiables. On est Congolais mais on ne fait pas confiance à nos chaînes... »

Plusieurs autres habitants de Kinshasa ont fait l'éloge de la radio mondiale. « Les Congolais, du moins les Kinois, étaient sevrés. (RFI est) une radio professionnelle, une radio qui est vraiment au milieu du village !». « RFI, c'est comme un thermomètre de l'information », ajoute un autre auditeur. « On nous parle bien de la vérité, on nous cache rien », lance un autre. « La seule chaîne, la meilleure radio internationale que nous suivons, c'est la RFI », conclut un Kinois.

► à Paris, la Direction de France Médias Monde se félicite de la reprise de la diffusion en FM de RFI à Kinshasa, après la conclusion d'un accord avec la Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC) établissant un partenariat entre les deux médias et en conformité avec les nouvelles dispositions de la législation congolaise sur les médias.