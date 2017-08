« Nous devons combler le fossé entre les preneurs de décisions et la jeune génération. Nous constitutions une grande partie de la société et avons désespérément besoin d'espace pour participer à la prise de décision », lui ont dit les jeunes iraquiens lors de leur rencontre.

À Bagdad, l'Envoyée pour la jeunesse a participé à un dialogue avec de jeunes iraquiens co-organisé avec le Ministère iraquien pour la Jeunesse et les Sports et le bureau du Fonds des Nations Unies pour les populations (UNFPA) en Iraq.

C'est dans cet esprit que le chef de l'ONU a récemment nommé sa nouvelle Envoyée pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake. « Elle est le plus jeune membre de mon équipe - et l'une des plus importantes », a dit M. Guterres, qui s'est engagé à mettre les jeunes au centre de son agenda pour la prévention des conflits et une paix durable.

« Les jeunes hommes et les femmes autonomes peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention des conflits et assurer une paix durable », a souligné le Secrétaire général, appelant les gouvernements à travailler avec les jeunes pour atteindre avec réussite les objectifs de développement durable. « Ensemble, nous pouvons créer un monde pacifique pour les générations à venir ».

