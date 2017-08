Congo-Kinshasa: Violences de la secte Bundu dia Kongo - HRW veut une enquête indépendante

En RDC, l'organisation internationale des droits de l'homme Human Rights Watch vient de sortir un rapport sur les manifestations de la secte politico-militaire Bundu dia Kongo et les attaques de lundi, à Kinshasa et dans la province du Kongo-Central. Malgré un bilan que HRW a établi, après enquête, à au moins 27 morts, l'organisation pointe le fait que les membres de la secte, dont un certain nombre étaient armés et proféraient des slogans anti-Kabila et anti-Rwandais, étaient plutôt encadrés par la police alors que les manifestations de la société civile ont été sévèrement réprimées.

Ida Sawyer, la directrice Afrique centrale de HRW parle d'une situation confuse. Elle demande donc une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces violences.

La volonté inattendue des autorités congolaises de ne pas empêcher les manifestations de lundi a suscité des allégations selon lesquelles le gouvernement aurait cherché à créer une situation qui entraînerait des restrictions encore plus fortes aux manifestations et à l'espace politique. Et peut-être aussi de nouveaux retards dans l'organisation des élections. Nous avons interviewé un individu et des forces de sécurité qui nous a affirmé que les manifestations et les attaques de lundi n'étaient que du théâtre. L'objectif, disait-il, est de créer le chaos partout.

Contacté par RFI, le gouvernement congolais n'a pas souhaité réagir pour le moment.