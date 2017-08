Sénégal: Elections législatives - Les contradictions de l'opposition

L'opposition crie à la victoire, en même temps elle crie à la fraude. Cela démontre une contradiction incompréhensible qui prouve qu'elle a perdu la tête.

En effet, se basant sur une appréciation mathématique et non dynamique des résultats des élections législatives, elle estime que la coalition Benno Bokk Yakaar totalise 49,5% des suffrages exprimés et en tire la conclusion facile et fallacieuse qu'elle est majoritaire. Et pense déjà à l'élection présidentielle de 2019. L'opposition ignore fondamentalement la différence entre les élections législatives et l'élection présidentielle. En effet, les élections législatives bien qu'étant des élections nationales, reposent fondamentalement sur les partis et coalitions de partis. Tandis que l'élection présidentielle est relative à la dimension du candidat, de son bilan ou de son programme en sus de l'investiture de son parti. Or il est démontré que la dimension personnelle du président Macky Sall représente 8 à 10% des résultats obtenus par la coalition dont il est le président.

C'est dire qu'à l'élection présidentielle de 2019, le président Macky Sall bénéficiera entre 53 et 60% des suffrages si l'on tient compte de la réalisation des projets en cours, outre l'adhésion massive des populations à sa politique, le PSE largement plébiscité aux élections législatives du 30 Juillet 2017.

En effet, le système majoritaire uninominal à un tour qui met en jeu 90 sièges sur les 150 au niveau national, outre 15 sièges dans les départements extérieurs, doublé de la proportionnelle qui concerne 60 sièges, favorise effectivement les partis ou coalitions de partis majoritaires pour la stabilité du pays avec une dose de proportionnalité pour conforter la cohabitation parlementaire qui est une donnée permanente au sein de l'Assemblée nationale.

Au total, 14 partis politiques seront représentés à l'Hémicycle à l'issue des élections législatives pour animer le débat politique et démocratique sous la direction de la coalition majoritaire qu'est Benno Bokk Yakaar, dont le président qui en même temps le président de la République définit la politique de la Nation, appliquée par le gouvernement, sous le contrôle de cette Assemblée politiquement plurielle.

En ce qui concerne la fraude alléguée sans preuve par l'opposition, elle constitue non seulement un justificatif banal et irresponsable, mais c'est une stratégie visant à remettre en cause les prochains résultats de l'élection présidentielle de 2019. Et le peuple Sénégalais n'est pas dupe. C'est une peuple majeur qui sait voter, qui est digne et qui ne mérite pas d'être traité de voleur.

Les difficultés rencontrées dans la distribution et le retrait des cartes d'électeurs sont peut être partiellement imputables à l'administration, mais aussi et d'une manière décisive, aux partis politiques, particulièrement à ceux de l'opposition. En effet, comme d'habitude ils n'ont pas assumé leurs responsabilités en tant qu'acteurs du processus électoral pour former, encadrer leurs militants afin de leur permettre de s'inscrire, de retirer leurs cartes et de voter.

L'administration sénégalaise a relevé le défi de l'enrôlement des électeurs et la confection des cartes, de leur distribution et du vote. Il faut rappeler qu'il a été donné à l'administration notamment au ministère de l'Intérieur, un délai maximum de 6 mois pour enrôler 4.000.000 d'électeurs, de confectionner le même nombre de cartes d'électeurs et d'en distribuer le même nombre.

Là où il fallait 2 ans à l'administration pour un nombre moindre, elle a pu dans un délai imparti, enrôler 6.500.000 électeurs, confectionner plus de 5.000.000 de cartes d'électeur et distribuer plus de 4.000.000 de cartes soit plus de 90% des cartes d'électeur le jour du vote. C'est une prouesse et le Président de la République conscient de l'énorme travail abattu par cette énorme administration silencieuse mais active, n'a pas manqué de la féliciter lors de la dernière Conférence des leaders de Benno Bokk yakaar. Ce, tout en exigeant à ce que les manquements notés dans la distribution des cartes d'électeur soient évalués et réparés lors des prochaines élections.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue par rapport au contexte particulier, relatif aux difficultés rencontrées par les électeurs pour retirer leurs cartes, et concernant uniquement les élections législatives du 30 juillet 2017, a permis à tous les électeurs inscrits sur le fichier électoral, identifiés par une pièce numérisée, de voter conformément à l'article 2 du Protocole de la Cedeao, à l'article 3 de la Constitution et à l'article 53 du Code électoral. Et cela, en donnant à la notion d'électeur sa véritable définition qui est le citoyen inscrit sur les listes électorales avec une pièce d'identité numérisée.

Les ordres de mission brandis à tort comme étant sources de fraudes sont prévus par le Code électoral et concernent les forces de défense et de sécurité, les journalistes, les membres de l'Onel, les magistrats et les chauffeurs détachés dans d'autres centres de vote que les leurs. Si leur nombre est important au niveau de Dakar, c'est à cause des dispositions prises par l' État pour assurer la sécurité du vote face aux menaces proférées par certains acteurs politiques pour empêcher à des électeurs régulièrement inscrits sur le fichier électoral, de pouvoir voter le 30 Juillet 2017.

En conséquence, il est normal que beaucoup d'agents des forces de défense et de sécurité en civil aient bénéficié d'ordre de mission pour voter en dehors de leurs centres de vote pour assurer la sécurité desdits centres. Au total, jamais élection n'a été aussi légitime que celle du 30 Juillet 2017 : 6.250.000 électeurs ont été inscrits dans une transparence incontestable parce que fondée sur un audit physique.

Plus de 5.000.000 de cartes d'électeurs ont été confectionnées et plus de 4.000.000 de cartes d'électeur distribuées, plus de 3.500.000 d'électeurs ont voté avec un taux de participation de 54%. Qui dit mieux ?

La coalition Benno Bokk Yakaar que l'opposition traite de coalition minoritaire a remporté 42 départements sur les 45 ; 7 départements extérieurs sur les 8 et bénéficie d'une majorité parlementaire composée de 125 sièges sur 165. Mais il est permis de rêver si cela peut conforter l'opposition dans sa déception face au désaveu du peuple souverain qui a rejeté et condamné totalement les gesticulations et les paroles creuses face à l'action et aux actes posés par le président de la République, dans le cadre du Pse.

Pour terminer, il est bon de rappeler que la page des élections législatives est tournée. Il faut se mettre au travail, se mobiliser et s'unir pour l'essentiel. C'est-à-dire l'intérêt du Sénégal et il n'est pas trop tard. C'est pourquoi la Conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, dans sa dernière réunion relative à l'analyse des résultats issus des élections législatives, réaffirme la disponibilité du résident de la République au dialogue fructueux, source de stabilité politique, fondement de l'unité de la nation et base d'un développement émergent.

A VOS MARQUES !

Coordonnateur de la Coalition pour l'émergence (Cpe)

Membre de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar