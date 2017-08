Cameroun: Ministère du Tourisme et des Loisirs - Des personnels honorés

S'adressant à Marie Nonga, présidente de la mutuelle et à son équipe, le ministre a demandé de : « Mettre sur pied des textes fondateurs, contribuer à la promotion du tourisme interne, à l'encadrement des antennes régionales de la mutuelle, à l'organisation des activités sportives, culturelles et ludiques au bénéfice des mutuelistes entre autres... ».

Puis, le bureau de la mutuelle du personnel a été installé. Au cours de la cérémonie, le ministre d'Etat Bello Bouba a expliqué qu'une mutuelle au sein du ministère du Tourisme et des Loisirs est née de la volonté de promouvoir le vivre-ensemble, la solidarité et la compassion dans les épreuves.

La salle des cérémonies de l'Hôtel des Députés a servi de cadre le 8 août dernier à la double cérémonie de remise de distinctions honorifiques à six personnels méritants et à l'installation du bureau de la mutuelle du personnel du ministère du Tourisme et des Loisirs. L'inspecteur général, des directeurs et un retraité ont été faits chevalier de l'Ordre de la valeur.

