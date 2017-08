Tunisie: Encadrer nos producteurs

En premier, on cite l'absence d'organisation du secteur. Ils appellent, d'ailleurs, à la création d'un office capable de les regrouper et de les aider à surmonter les obstacles. Une telle structure d'encadrement s'impose et mérite qu'on se concerte pour sa mise en place.

On s'attend, pour cette année, à une production d'environ 1.200 tonnes. C'est, relativement, une très bonne récolte, puisqu'elle représenterait le double de l'année dernière. Les conditions climatiques favorables sont à l'origine de cette performance exceptionnelle qui placerait, provisoirement, ce gouvernorat en tête des régions les plus productrices.

Actuellement, c'est la saison de la cueillette des pistaches. C'est, donc, le moment de célébrer ce produit et, en même temps, de passer en revue les perspectives d'avenir pour cette filière. Il faut savoir que les potentialités d'emploi sont réelles, notamment, grâce aux opportunités offertes. Rien qu'à Gafsa, on compte près de 15.000 arbres plantés sur une surface couvrant 850 ha.

