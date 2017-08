Ile Maurice: Accusés d'avortement - Deux Bangladais face à un procès

Fazlur Rahman, 35 ans, est reproché d'avoir fourni dix pilules de Cycotec à Taslima Begum, 36 ans, en mai 2014, pour qu'elle se fasse avorter. Et le jeudi 10 août, les deux Bangladais, cuisinier et machiniste respectivement, ont fait face à un procès devant le magistrat Raj Seebaluck, en cour intermédiaire.

Lors du procès, les avocats de la défense, Mes Neelkanth Dulloo et Drawnacharya Ortoo, ont objecté à la production de la version des faits des accusés, évoquant une irrégularité dans des procédures. «At this stage, I object to the production of the translation of the statement on the ground that, since the original version was sealed on 3rd of July 2014, on which basis was the translation of statement done on 4th of july 2014 ?» a déclaré Me Dulloo.

De ce fait, le procès a été renvoyé au 30 août. Cela, pour permettre au procureur de tirer cette affaire au clair, en contactant le bureau du Directeur des poursuites publiques.