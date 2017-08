Cameroun-Canada - Les adieux du haut-commissaire au PAN

Le Très honorable Cavaye Yeguié Djibril a reçu en audience hier S.E René Cremonese, arrivé en fin de séjour au Cameroun.

La mission diplomatique de René Cremonese au Cameroun s'achève bientôt. Et le haut-commissaire du Canada au Cameroun s'est dit marqué par « la chaleur de l'accueil des députés et l'Assemblée nationale, dès le début de son séjour il y a trois ans.

Au sortir de l'audience d'hier avec le président de l'Assemblée nationale, le diplomate canadien a rapporté à la presse toute la gratitude qu'il a exprimée au Très honorable Cavaye Yeguié Djibril pour « la qualité de l'amitié et de la collaboration » avec l'institution parlementaire. Raison évidente pour entrevoir une coopération parlementaire plus fructueuse et intense entre le Cameroun et le Canada. « Les parlementaires canadiens seront au Cameroun très bientôt. Nous avons discuté de ces échanges entre députés qui vont se développer et se renforcer bientôt », a confié René Cremonese.

De son côté, le PAN n'a pas manqué de remercier le haut-commissaire sortant pour l'accompagnement apporté au Cameroun. C'est par exemple le cas de l'appui dans la création d'Elections Cameroon (ELECAM) et, aujourd'hui, avec le renforcement des activités de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le Canada et le Cameroun ont en commun plusieurs points notamment au plan culturel avec la pratique du bilinguisme.