Angola: Huíla - Le train favorisera le développement économique à l'est de la province

Jamba — L'entrée en service du train sur la liaison Jamba-Chamutete et vice versa favorisera l'accélération du processus de diversification économique et offrira à la population plus de services et de produits, a déclaré jeudi le gouverneur provincial de Huila, João Marcelino Tyipinge.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'inauguration de la locomotive, le gouverneur a dit que la circulation ferroviaire permettrait une meilleure exploitation des minéraux tels que le fer et l'or à l'est de la province de Huila, et conséquence, elle stimulerait l'économie dans les municipalités de Jamba, Cuvango et Chipindo, créant plus d'emplois pour les jeunes.

Selon lui, ces actions s'inscrivent dans le cadre des programmes du gouvernement angolais ayant un impact économique et social afin d'améliorer la qualité de vie de la population.

« Ce train transportera personnes et des biens de Jamba à d'autres régions, et vice-versa; et fournira un soutien pour l'exploration du fer et de l'or, y compris des actions de développement agro-élevage pour lutter contre la faim et la pauvreté», a-t-il promis.