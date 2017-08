Angola: Le FIDA soutient le projet du gouvernement de relance de l'économie rurale

Rome — L'Angola et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ont signé mercredi, à Rome, un Accord financier de 28,8 millions de USD au profit de quelque 60.000 familles rurales dans les provinces de Cuanza Sul et de Huíla.

Destiné à financer le Projet de Développement des Paysans et Commercialisation de Cuanza Sul et de Huíla "SADCP-CH" (sigle en anglais), l'accord a été signé par le président du FIDA, Gilbert Fossoun Houngbo et le représentant permanent de l'Angola auprès de cette Agence des Nations Unies, l'ambassadeur Florêncio de Almeida.

Le coût total du projet est de 38,2 millions de USD, y compris le prêt de 28,2 millions de dollars du FIDA et un cofinancement du gouvernement angolais de 8,2 millions de USD, et de 1,1 million de dollars des propres bénéficiaires.

Le projet, qui prête une attention spéciale aux femmes et aux jeunes, vise à augmenter la production agricole et la commercialisation de produits agricoles des paysans, en vue d'élever et d'assurer la sécurité alimentaire des familles les plus pauvres.