Cameroun: Institut national de la Statistique - Les effectifs renforcés

A tous les promus (inspecteurs des services, chefs de département, chefs de division, chefs d'agences, chef de cellules, chargés d'études, chargés d'études assistant) le DG a prescrit probité morale, respect mutuel, discipline et respect de la hiérarchie afin de renforcer la visibilité de l'institut dans tous les domaines possibles et de permettre à l'INS de faire un saut qualitatif sur son projet de performance mis en œuvre depuis le début de l'année.

Nommés par le président du conseil d'administration dudit institut, Emmanuel Nganou Djoumessi, ces derniers font partie des services centraux, extérieurs et rattachés de l'INS. Pour Joseph Tedou, ces nominations sont l'expression de la reconnaissance du mérite et intervienent dans un contexte marqué par : la guerre contre Boko Haram et la fragilisation de l'économie camerounaise. Deux obstacles devant lesquels le nouveau personnel ne devrait pas chanceler. « Dans ce contexte, l'Institut doit collecter, traiter et rendre disponibles les statistiques qui permettront au Cameroun de rester sur le chemin de l'émergence à l'horizon 2035 ».

