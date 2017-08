Cameroun: « Le Cameroun sera prêt le jour dit »

Discours de S.E. Paul Biya, président de la République du Cameroun à l'occasion de la réception au Palais de l'Unité des médaillés des compétitions internationales

« Chers athlètes, Chers amis sportifs, Chantal et Moi-même vous souhaitons une chaleureuse bienvenue au Palais de l'Unité. Nous sommes ici rassemblés pour célébrer vos brillants exploits à travers pistes, stades, tatamis et rings. On vous a vu aux Championnats africains ; on vous a vu aux Championnats mondiaux et aux Jeux Islamiques. Il y a quelques jours encore, vous étiez aux 8èmes Jeux de la Francophonie sur les berges de l'Ebrié en Côte d'Ivoire. Quelle belle moisson que celle que vous ramenez : 192 médailles engrangées ; 88 en bronze 64 en argent, et 60 en or.

Ainsi donc, 60 fois vous avez fait résonner à travers l'Afrique et le Monde, l'hymne national du Berceau de nos Ancêtres. Le Cameroun tout entier salue vos exploits. Chers athlètes, Chers compatriotes camerounais, Avec ces 192 médailles, vous venez de battre, chez nous un record jamais égalé au cours des dix dernières années. Votre combativité, votre engagement, votre endurance à maints égards héroïque, votre patriotisme auront été exemplaires.

Quel beau modèle en effet, vous venez de donner à la jeunesse tout entière de votre pays le Cameroun ! Vos victoires sont d'abord des victoires sur vous-même. J'imagine en effet, la somme de sacrifices qu'il vous a fallu consentir pour vous préparer physiquement, mentalement ; j'imagine toutes les privations, tous les interdits que vous vous êtes librement imposés. Ces sacrifices, et la présente célébration l'atteste, ces sacrifices dis-je, n'auront pas été vains.

En ce beau jour, ils vous inondent d'une joie ineffable, inoubliable, comme ils inondent tout le peuple camerounais d'une légitime fierté. Mais vos victoires sont aussi, bien entendu, des victoires sur vos adversaires, des victoires sportives, dont le trophée ultime n'est autre que l'édification d'une plus grande fraternité entre les hommes et les peuples. Vous êtes en effet les bâtisseurs du Temple virtuel d'un monde plus fraternel, celui-là même dont l'Humanité, en ce début de millénaire, a le plus grand besoin.

Oui, notre monde a grand besoin de Fraternité. Même notre beau pays le Cameroun a soif de Fraternité. Je vous engage alors, Chers amis Sportifs, à me prêter votre appui robuste, votre appui musclé, pour consolider la Fraternité entre nous Camerounais et au-delà, entre le Cameroun et le Monde. A ce titre, Chers Athlètes, Chers Sportifs, vous êtes bien nos Ambassadeurs à travers le Monde. Chers Athlètes camerounais, Nous sommes fiers de vous. Le Cameroun des villes et campagnes toujours vibre au rythme de vos exploits.

Allez de l'avant. D'autres aventures sportives se profilent à l'horizon, d'autres conquêtes sportives vous attendent ; la CAN 2019, c'est déjà demain ; vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive ici même au Cameroun. Et le Cameroun sera prêt le jour dit, j'en prends l'engagement. Chers sportifs, chers athlètes, Vous êtes le symbole vivant du Cameroun que nous aimons, du Cameroun que nous voulons c'est-à-dire, du Cameroun qui gagne.

Avant de terminer, je voudrais exprimer mes félicitations et mes remerciements à tout le personnel d'encadrement sans lequel nous n'aurions pas eu les résultats que nous avons aujourd'hui. En vous présentant une nouvelle fois nos chaleureuses félicitations, je tiens à vous redire, au moment de clore mon propos, que le Cameroun tout entier est fier de son mouvement sportif. Le Cameroun est fier de vous. Le Cameroun vous aime. Vive le mouvement sportif camerounais, Vive le Cameroun. »

