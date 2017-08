Madagascar: Tsimbazaza - Un banquier dérobe 400 millions d'ariary

À la lumière des informations communiquées, le forfait a été commis à l'heure du déjeuner, entre midi et 14 heures, devant les objectifs des caméras de la banque. Profitant de la pause de ses collègues, le quidam aurait fait sortir les fonds sous les yeux et à la barbe des agents de sécurité qui n'auraient vu que du feu. Des témoignages révèlent, néanmoins, qu'il aurait fait des allées et venues pour charger tout l'argent à bord de sa Renault Clio.

Un coup du moins trop facile avec une somme faramineuse à la clé. Les responsables de la sécurité ne sont pas intervenus et l'alarme ne s'est pas déclenchée. C'était le fugitif lui-même qui aurait gardé les clés du coffre d'après la police et il n'aurait fait que se servir.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.