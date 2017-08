Kenya: Elections - Emeutes dans certains quartiers acquis à Raila Odinga

Réélu pour un second mandat de 5 ans avec 54,27% des suffrages face à son rival Raila Odinga qui a… Plus »

Vendredi, après la victoire du président Kenyatta, un leader de la Nasa, coalition de l'opposition, James Orengo, a remis en cause l'impartialité des observateurs internationaux, ajoutant que l'opposition ne ferait pas de recours en justice et qu'aucune force ne pouvait aller contre celle du peuple.

Au Kenya, c'est sans surprise que la Commission électorale a annoncé, vendredi 11 août, la réélection du président kényan, Uhuru Kenyatta. Il entame ainsi un second mandat et appelle son pays à l'unité pour aller de l'avant. De son côté, son opposant, Raila Odinga qui dénonçait des fraudes dans le scrutin, a appelé au calme. L'annonce de la victoire de Kenyatta s'est soldée par des scènes de liesse dans son camp. En revanche, dans le bastion des opposants, des violences ont éclaté et le bilan, ce samedi 12 août, est de 3 morts.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.