Afrique: Basket féminin - La deuxième place pour la Tunisie...

Il est donc inutile de dire que ce genre de tournoi n'apporte rien à la sélection dames, ni au basket. Ce tournoi a été organisé pour que l'Egypte, qui avait quelque chose de plus que les autres gagne. Et cela a été fait. Les Egyptiennes ont gagné face aux Tunisiennes 74-62 après un match à multiples visages pour les nôtres.

L'équipe de Ryadh Ben Abdallah a joué d'égal à égal avec l'Egypte, a pris une entrée en matière ratée. L'Egypte a gagné la mi-temps 35-17, avant que les équipières de Meftah n'égalisent 39-39. Tout s'est joué dans les quatre dernières minutes où nos joueuses ont baissé de régime et permis à leurs adversaires de remporter le titre arabe chez elles. La médaille d'argent est bonne à prendre pour la sélection de Ryadh Ben Abdallah qui se prépare pour une compétition officielle plus forte et plus crédible, à savoir l'Afrobasket au Mali à partir du 18 août.

Le cas Salah Mejri...

Il y a quelques jours, Salah Mejri, qui s'entraînait en solitaire au Palais des sports d'El Menzah, devait rejoindre la sélection à partir du 15 août et qu'il avait décidé de jouer l'Afrobasket. Les deux derniers jours ont apporté du nouveau sur ce dossier qui risque d'être chaud et polémique. Le joueur aurait déclaré qu'il n'est pas sûr de pouvoir être présent pendant l'Afrobasket en septembre et qu'il devait avoir l'aval de son équipe avant de défendre les couleurs tunisiennes.

Jusqu'à maintenant, pas de déclarations officielles et des coulisses bien animées à ce sujet. Des contacts se font ci et là entre le joueur et son entourage d'une part, et le président de la Ftbb, d'autre part. Sans brûler les étapes, la participation de Salah Mejri à l'Afrobasket n'est pas une décision facile et purement sportive. Le joueur a-t-il la force de supporter les conséquences d'un refus de participation ? Mejri (qui, disons-le franchement, n'a pas de bonnes relations avec quelques cadres de l'équipe) est-il le bienvenu dans les vestiaires de la sélection, surtout après l'épisode de l'Afrobasket 2015 ? Une chose est sûre, c'est un dossier chaud et lourd de conséquences. Après avoir raté la moitié de la préparation, Mejri va-t-il encore attendre avant de trancher ?

Auteur : R.E.H.

Ajouté le : 12-08-2017