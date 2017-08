Centrafrique: Les signes avant-coureurs d'un génocide selon Stephen O'Brien

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major… Plus »

« Je pense qu'il était de mon devoir d'alerter parce que la question que je pose, ce n'est pas celle d'aller, dans le détail, à la définition de ce qu'est un génocide ou de quand utiliser ce mot, même si c'est une question qui a été posée dans le passé. Je pose seulement la question suivante : de combien de preuves avons-nous besoin [ avant d'agir ], étant donné notre connaissance de ce qui se passe sur le terrain en République Centrafricaine et qui, par conséquent, nous pousse à nous interroger sur comment agir maintenant ? On ne peut pas rester dans cette position, à juste prier pour que cela n'arrive pas », souligne-t-il avant d'insister sur la nécessité du renforcement des forces de l'Onu sur place.

« Nous travaillons maintenant main dans la main pour faire tout ce que nous pouvons pour renforcer la présence des Nations unies et protéger les civils. Nous ne voulons pas cela conduise à un rapide regain de violences dans plusieurs parties du pays, du sud-est jusqu'au centre-est, à l'est mais aussi au nord-ouest de la République centrafricaine », ajoute le chef des opérations humanitaires de l'ONU.

« Pour moi, il était clair que l'augmentation des violences intercommunautaires... ce prétexte peut être vrai, je ne sais pas... d'utiliser les identités ethniques et confessionnelles comme motif pour tuer, brutaliser, torturer, menacer... il s'agit là de signes avant-coureurs de quelque chose qui pourrait rapidement dégénérer en un génocide. Et c'est pour cela que j'ai lancé l'alerte », a-t-il expliqué.

Meurtres de civils, violences sexuelles sur les femmes et les enfants ou encore le nombre de déplacés en constante augmentation... tous les signaux sont au rouge. Le comité de coordination des ONG a passé en revue tous les drames qui se déroulent dans le pays. Il demande que prennent fin les violences et que tous les groupes armés parviennent à un cessez-le-feu.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.