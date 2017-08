Cameroun: TIC - Drones camerounais en gestation

Grace à une levée de fonds d'environ 124 millions de F, la startup Will and Brothers a entamé le processus.

Lancée en octobre 2015 par les promoteurs du projet Drone Africa, la levée de fonds avait pour objectif de produire des drones locaux de type dit quadricoptère. Des véhicules aériens sans pilote à quatre hélices, pouvant voler à une altitude de 500m, avec une autonomie de vingt à vingt-cinq minutes et disposant d'une carte mère haute définition.

Selon les promoteurs du projet, l'accent est mis sur la confection des drones qui feront des prises de vue, ils sont utilisés dans les secteurs de la cartographie et du tourisme. Ainsi que les exploitations agricoles et dont le rôle sera de survoler les terres, pour prévenir de certaines tentatives de vol ou d'incendies criminels. Ces engins aériens ne sont pas la seule préoccupation de la startup Will and Brothers.

« La fabrication des drones n'est qu'une partie du projet que cet argent nous a permis de réaliser. On s'intéresse aussi à la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle que l'on aimerait démocratiser et libéraliser. Nous allons financer certains projets pour donner aux jeunes la chance de développer leur génie », confie Yves Tamu, responsable technique de Drone Africa.

La startup, actuellement présente dans cinq pays (Cameroun, France, Allemagne, Chine, Côte d'Ivoire et Ghana), propose une « Afrique nouvelle » à travers de belles prises de vues qui mettent en avant le potentiel du continent. Son objectif, d'ici quelques années, est d'être un pôle technologique dans la zone Cemac, et d'être présent sur tout le continent africain, voire au-delà. Autres avantages de ces drones 100% camerounais, ils peuvent contribuer à la surveillance du trafic routier et à la lutte contre les menaces extérieures en localisant l'ennemi de façon précise.

Réaction

Yves Tamu: « Nous voulons réduire les coûts de cartographie »

Responsable technique de « Drone Africa »

« Notre particularité réside dans notre capacité à offrir de multiples services dans les domaines de l'industrie, l'agriculture, l'évènementiel et surtout dans l'analyse des données. Le drone est un matériel que tout le monde peut avoir ; c'est l'analyse derrière que nous vendons. Grace à ce projet, nous avons découvert que plusieurs images satellitaires sont prises en Europe mais elles coûtent extrêmement cher. Nous voulons donc réduire les coûts de cartographie et aider les agriculteurs à être plus productifs avec une agriculture de précision. Le marché des drones aujourd'hui représente plus de 10 milliards de dollars et nous comptons bien nous créer une réputation ».