Cameroun: Quand jeunesse peut...

Grace à une levée de fonds d'environ 124 millions de F, la startup Will and Brothers a entamé le… Plus »

Au-delà, le Salon international de la jeunesse est une belle initiative pour cette catégorie sociale qui en veut pour montrer au monde entier ce qu'elle a dans le ventre : talents, capacités, savoir-faire, génie créateur... « La quête d'un emploi doit se faire de manière intelligente. Tout le monde veut travailler dans un bureau alors que les secteurs comme l'agriculture, l'élevage ou l'artisanat offrent de bonnes perspectives et de véritables trajectoires professionnelles. Quand je pense au million de francs que mes parents ont jeté dans une formation qui ne m'a rien apporté, j'ai beaucoup de regrets. Avec moins de 200 000, j'ai pu monter une affaire florissante qui me permet d'employer deux autres jeunes aujourd'hui », relève fièrement Octavie F. qui a développé une petite entreprise spécialisée dans la livraison de produits agricoles de qualité.

Dans un contexte où le diplôme seul, pour ceux qui en ont, ne suffit plus et la Fonction publique ne pouvant pas absorber le plus grand nombre, beaucoup ont compris qu'il faut désormais faire preuve d'ingéniosité et de créativité. Pour susciter des emplois de qualité. D'ordinaire plus touchés par le chômage que les autres actifs, les jeunes sont les premières victimes d'une situation économique dont la virulence ne fait qu'accentuer le caractère alarmant de leur situation.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.