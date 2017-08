Togo: L'évènement digital de la rentrée

Cette manifestation proposera une exposition, des conférences, du réseautage et des formations accélérées. Elle s'adresse aux IT managers, aux responsables marketing, aux responsables Web au sein des entreprises ...

L'Afrique a amorcé sa révolution numérique. Dans de nombreux pays, l'essor de la sphère digitale, synonyme de développement économique et social, est incontournable et les opportunités sont de plus en plus nombreuses. Le Togo ne fait pas exception.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.