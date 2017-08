Cote d'Ivoire: Jumaa Saeed - «Pourquoi je suis resté dans le Golfe »

Le Koweït à ses pieds, avec des performances de titan et quatre titres collectifs sur la saison (Super coupe, Coupe du Prince, Coupe de l'Emir, championnat), on l'attendait pour le grand saut vers l'Europe. D'ailleurs n'avait-il pas annoncé la saison écoulée comme étant la dernière avant le départ sur le vieux Continent ?

A l'arrivée, Jumaa Saeed Désiré a dû se résoudre à rester, une année supplémentaire dans le Golfe Persique. Non sans raison. « J'avais, effectivement, décidé de quitter le Golfe. Mais comme on le dit, l'homme propose Dieu dispose. Les autres clubs n'ont pas réussi à me convaincre. J'avais l'intention de m'engager avec Dijon (Ligue1 française). Après plusieurs mois de négociation, mes dirigeants sont parvenus à me convaincre. Et comme j'adore les défis, j'ai décidé de prolonger un an pour un nouveau challenge », a-t-il expliqué, à africatopsports.com, dans un entretien téléphonique en début de semaine.

Face au gigantesque acquis de la saison dernière, l'Ivoirien de 24 ans mesure, certes, l'ampleur du challenge. Mais il est loin de s'abreuver de pessimisme. Car si la défense de ce joli butin de guerre s'annonce difficile, le porteur d'eau d'Al Koweït SC reste convaincu que « tout est possible au football ». « Raison pour laquelle, je suis resté, précise-t-il. C'est un nouveau challenge. Avec l'aide de Dieu, j'espère que ça ira ». Jamais avare d'ambitions, l'imposant ivoirien rêve d'un nouveau quadruplé, et même mieux. Cette fois-ci, il veut agrémenter la domination locale avec la prestigieuse Ligue des champions asiatique. Ce sera alors un autre fait d'armes à son éloquent palmarès.

Côté buts, il la joue plus prudent. En cause son nouveau positionnement dans le dispositif tactique de l'équipe. En effet, avec l'arrivée d'un nouvel attaquant, Jumaa hérite, désormais, du rôle de meneur (numéro 10). « Je ne serai pas trop en pointe, cette saison. Néanmoins, je ne cracherai pas sur l'opportunité de marquer et de finir, pourquoi pas, meilleur buteur du championnat ». Rentré au Koweït, depuis peu, après des vacances bien méritées sur les bords de la lagune Ebrié, JSD trouve petit à petit le rythme.

La préparation d'avant saison des champions koweïtiens va se poursuivre en Turquie, dès ce samedi 12 août, pour deux semaines. Suivra la Super Coupe contre Al Qadisiya le 07 septembre. L'ouverture du championnat interviendra cinq jours plus tard. Ce sera, peut-être, alors le début d'une autre aventure à succès pour l'enfant de Yopougon.