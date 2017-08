Guinée: Labé - Des redoutables coupeurs de routes mis aux arrêts par la police

Sur le cas de l'assassinat de Mamadou Bachir Diallo autre taxi moto le 30 mars dernier les bandits arrêtés sans reconnaitre un quelconque rôle dedans ont estimé connaitre les auteurs du crime dont certains sont hors des limites territoriales guinéennes à l'heure qu'il fait et dont on tait le nom pour respect du déroulement l'enquête.

Satisfait de la collaboration services de sécurité et citoyen qui a permis d'aboutir à ce coup de filet ,le directeur régional de la sureté Bokar Biro Keita a estimé que les trois hommes devaient passer ce vendredi même devant le procureur de la république près le tribunal de première instance de Labé. Avant de préciser qu'il leur a été présenté ce matin les armes du forfait des bandits composées d'un couteau (NDLR :le même qui a servi à poignarder le conducteur de taxi) et des cordes .

Les services de sécurité de Labé ont mis le grappin sur trois bandits d'un gang au lendemain d'une opération qu'ils ont faite et qui a failli couter la vie à un conducteur de taxi moto dont ils utilisaient les services et qu'ils ont agressé dans la sous préfecture de Sannoun.

