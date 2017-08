Congo-Kinshasa: Stephane Omeonga - Le Belgo-Congolais rejoint la Genoa!

Stéphane Omeonga jouera pour le Genoa cette saison ! Suite à une saison prometteuse avec Avellino, où il a disputé 30 rencontres de championnat, le joueur rejoint la Serie A. La Genoa a décidé de faire confiance à l'ancienne promesse du Standard et d'Anderlecht. Le milieu de terrain de 21 ans qui a été formé à Anderelcht et cédé il y a tout juste un an à l'US Avellino a été acheté par la Genoa ce vendredi pour 500.000 euros!

La semaine dernière, Le Belge d'origine congolaise (RDC) a expliqué sur le site du club comment il est parvenu à intégrer l'équipe. « Quand je suis arrivé à Gênes, je pensais que j'allais juste signer le contrat et repartir comme convenu. Puis je suis resté et je suis parti avec l'équipe en Autriche. Ensuite, on m'a demandé de rester plus longtemps. Mon but est de me donner à 100% chaque jour. On verra ensuite de quoi le futur sera fait. »

Stéphane Omeonga est arrivé en Italie en juillet 2016 après avoir passé trois ans en équipe de jeunes à Anderlecht. Il avait auparavant été formé par le Standard et avait joué pour les sélections d'âge (d'U12 à U16) de l'équipe nationale belge. Il a disputé 31 rencontres avec Avelino l'an dernier.