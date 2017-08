Sénégal: Les Etats-Unis offrent du matériel médical d'une valeur de 389 millions de FCFA à l'Armée sénégalaise

Non content de l'organisation des élections législatives du 30 juillet dernier, la coalition « Manko… Plus »

"Cela permettra aux militaires, aux gendarmes, à leurs familles et aux populations dans le besoin dans ces zones de bénéficier d'un dépistage et de soins de santé de qualité, avec des traitements antirétroviraux efficaces", a-t-elle ajouté.

Il s'agit d'arriver à la réalisation de l'objectif du Ministère de la Santé zéro nouvelle infection par le Vih, Zéro décès lié au VIH/SIDA et Zéro stigmatisation et discrimination, conformément au Plan stratégique national de lutte contre le SIDA.

Ces matériels, équipements et consommables médicaux devraient permettre au département Sida de la direction de la santé des Armées d'améliorer la coordination, le suivi et l'évaluation de l'approche Tester, Traiter et Retenir au Sénégal (TATARSEN).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.