Burkina Faso: Hadj 2017 - Plus de 7 000 pèlerins n'ont pas encore de visa

La seconde mission a permis de trouver des solutions définitives à certaines difficultés, ont affirmé les membres du comité. En outre, les agences ont commencé et poursuivent la formation et l'encadrement des pèlerins. Pour Amadé Konfé, le comité dans sa mission d'appui aux agences ne ménagera aucun effort pour la délivrance à temps des visas.

L'accueil se fera au stade municipal et ensuite les candidats au Hadj seront convoyés à l'aérogare pèlerins, a-t-il soutenu. Il a également confirmé que cette année la sécurité sera davantage renforcée. Mais, une première mission qui s'est déroulée du 2 au 13 juillet 2017 en terre sainte de l'islam a constitué à la révision du programme des vols aller et retour qui était initialement prévu du 17 au 27 août prochain au cours de la signature du contrat avec le transporteur aérien Flynas.

A l'entendre, les agences ont commencé à demander les visas en envoyant les requêtes, depuis trois jours. « Hier, dans la soirée, nous étions à un peu moins de 1000 cas traités des visas disponibles. Pour les requêtes en instance, nous avons environ plus de 4000. Soyez en rassurés, plus de 1000 visas vient d'être générés. Si cette cadence continue, au plus tard le dimanche, il est fort possible que cette question des visas soit réglée. Et, il restera peut-être quelques broutilles qu'il faut satisfaire sinon, l'essentiel serait fait », a déclaré le président du comité de suivi du pèlerinage à La Mecque. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour les départs ?

Le premier vol pour l'Arabie Saoudite est prévu pour le lundi 14 août prochain. Mais, à ce jour, ce sont 1000 pèlerins sur 8143 qui ont reçu leur visa. Mais, le président du comité de suivi du pèlerinage La Mecque, Amadé Konfé a rassuré lors d'un point de presse, le vendredi 11 août dernier, que toutes les dispositions ont été prises pour que chaque pèlerin puisse avoir son passeport à temps et les agences de voyage en ont pris l'engagement. « En ce qui concerne les visas, le système est très complexe, pas pour le Burkina seulement. Les agences de voyage font l'enregistrement au niveau de la plateforme et demandent les visas. Les visas sont traités par le ministère des affaires étrangères de l'Arabie Saoudite pour être reversé à l'ambassade pour la délivrance», a-t-il expliqué.

