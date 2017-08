Ile Maurice: Documentary Evidence - Le nouveau magazine d'investigations sur lexpress.mu

Dans le 1er épisode l'équipe de «Documentary Evidence» s'est penchée sur une arnaque alléguée d'un riche homme d'affaire suédois. Il a déboursé près de Rs 80 millions pour un terrain dont il n'a jamais pu prendre possession. Et l'argent ne lui a jamais été rendu. La Production a épluché, dans cette enquête, plus de 110 e-mails, virements bancaires, contrats, documents légaux étalés sur près de 300 pages.

Voici la Bande Annonce du nouveau magazine d'investigations de lexpress.mu. «Documentary Evidence» se démarque de tout ce qui a été fait jusqu'ici en accordant une importance sans précédent à la recherche documentaire. Chaque sujet qui sera traité dans ce magazine fera ainsi l'objet de très longues heures, jours, semaines, voire mois de recherches et de lecture avant publication. Le temps de production se retrouve ainsi drastiquement rallongé, mais le défi est de consulter, comprendre et analyser tous - vraiment tous - les documents disponibles sur le sujet précis.

