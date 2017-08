Angola: Élections / 2017 - L'Intérieur présente ses forces et moyens techniques pour la couverture des élections

Luena — Quatre-cinq mille policiers et des ressources technologiques du ministère de l'Intérieur à Moxico, qui seront utilisés pour couvrir les élections générales du 23 de ce mois, ont été présentés jeudi à la population de Luena.

Prenant la parole à l'acte qui a servi à évaluer l'état de préparation réelle, le directeur général du Service des enquêtes criminelles (SIC), le commissaire en chef Eugénio Pedro Alexandre a dit que la police était motivée, équipée et prête à répondre à des situations anormales dans le processus électoral.

Il a rappelé que le pays traversait une période «délicate», qui conduira tous les Angolais à voter pour les partis et les présidents de leur choix, exigeant une plus grande responsabilité, le professionnalisme, l'impartialité et la transparence pour assurer les élections cette année.

A son tour, le délégué du ministère de l'Intérieur à Moxico, le commissaire Dias do Nascimento Fernando Costa, a demandé au personnel de permettre que les électeurs exercent leur droit de vote sans contraintes, appliquant le professionnalisme dans la protection et la sécurisation des bureaux de vote avant, pendant et après le processus électoral.

Les élections générales du 23 août mettent en lice cinq partis, notamment le MPLA, l'UNITA, le PRS, l'APN, le FNLA et une coalition, CASA-CE.