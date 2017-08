Angola: Élections / 2017 - CASA-CE en faveur de l'exploitation des ressources naturelles

Dans son programme gouvernemental, CASA-CE se propose de rendre rentable l'exploitation minière à petite échelle pour développer la vie dans les zones rurales, afin de stimuler l'esprit d'entreprise d'une manière sociale et responsable, en promouvant une stratégie de développement local, national et régional.

Intervenant lors meeting, Domingos Sobral a dit que sa formation politique investirait davantage dans la technologie moderne pour exploiter les ressources minérales, en eau, forestières, marines et touristiques, afin d'améliorer les infrastructures locales et favoriser le bien-être de la population.

