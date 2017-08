Ile Maurice: Cinquantenaire d'Air Mauritius - Pravind Jugnauth annonce la construction d'un second terminal pour 2019

Cela fait 50 ans depuis que l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam existe. Pour fêter l'occasion, un cocktail a été organisé au Hennessy Park Hotel, ce vendredi 11 août. Parmi les invités, le Premier ministre Pravind Jugnauth. Lors d'un discours, ce dernier a énoncé les projets et les priorités de la compagnie d'aviation nationale pour l'avenir. Notamment la construction d'un second terminal de passagers qui devrait démarrer en 2019 pour finir en 2020.

Cela fait partie de l'Airport Master Plan, qui est en cours de révision, a-t-il fait ressortir. Le chef du gouvernement a également mis en avant quatre priorités d'Air Mauritius. «Air Mauritius doit réagir sur un marché difficile et faire face à une compétition rude pour s'améliorer. Il y a 20 compagnies aériennes qui desservent Maurice. Deux autres, Saudi Arabian Arlines et KLM, devraient s'ajouter à ces compagnies. Le pays doit ouvrir davantage son espace aérien et faire de l'aéroport de Maurice un hub pour Air Mauritius.»

De plus, selon le Premier ministre, la compagnie doit renouveler sa flotte. «Deux Airbus A 350 seront livrés cette année et six autres au fur et à mesure. Ce qui est une bonne nouvelle et un bon signe.»

Pravind Jugnauth veut qu'Air Mauritius soit une «airline of choice», avec un service irréprochable. De même, il souhaite que la compagnie explore d'autres opportunités.

Par ailleurs, lors de ce cocktail, la Air Mauritius Foundation, la fondation de la compagnie d'aviation nationale, a été lancée par Kobita Jugnauth.