Ile Maurice: Accusés d'avoir envoyé des lettres diffamatoires - Deux suspects blanchis

Salaahud Diin Shaik Silar, Messenger dans la même compagnie que la plaignante, a plaidé non coupable et a nié avoir écrit ces missives. Selon lui, deux lettres qui se trouvaient dans le Despatch Book devaient être livrées à une dénommée Akaloo et à Mme Ghurburrun. Ce qu'il a fait. Mais il a été contraint de passer aux aveux car la directrice lui a menacé en lui disant qu'il pourrait perdre son emploi. Idem pour Shabana Bibeen Boyragee, secrétaire, qui avait plaidé non coupable.

Les faits remontent au 6 juillet 2011. La directrice d'une compagnie, une dénommée Akaloo, a porté plainte pour avoir reçu des lettres anonymes qui contenaient des messages portant préjudice à un membre de sa famille, Mme Ghurburrun, et elle. Salaahud Diin Shaik Silar et Shabana Bibeen Boyragee ont par la suite été arrêtés.

Ils ont été accusés d'avoir comploté en envoyant des correspondances diffamatoires à leur patronne et à la sœur d'un avocat. Toutefois, Salaahud Diin Shaik Silar et Shabana Bibeen Boyragee ont été disculpés la semaine dernière, en cour intermédiaire.

