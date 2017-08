Maroc: La place boursière casablancaise maintient le cap

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Dans sa publication mensuelle, dont copie est parvenue à la MAP, CDMC souligne toutefois, que sur les 75 sociétés cotées, 23 sont allées à l'encontre du mouvement haussier du marché en clôturant le mois dernier sur des pertes allant de -0,02% à -32,49%. Dans ce panel, figurent certains poids lourds de la cote, dont Cosumar (-32,49%), BMCE Bank (-5,96%), Addoha(-3,47%), Itissalat Al Maghrib(-2,81%) et Ciments du Maroc (-1,38%), ce qui ralentit la performance de l'indice général. Pour sa part, l'indice "Chimie" se positionne en tête de liste avec un rebond notable de +36,6% et ce, grâce à la bonne tenue de ses deux titres SNEP (+38,4%) et Maghreb Oxygène (+12,3%).

Parmi les faits marquants, les analystes de CDMC reviennent sur les réalisations du Plan génération cash du promoteur immobilier Addoha à fin juin 2017, faisant état d'un désendettement du Groupe de 450 millions de dirhams (MDH), pour un gearing de 48% (80% en 2014). Sur les six premiers mois de l'année, l'immobilière cotée a écoulé 2.711 unités du stock des produits finis, a produit 6.091 logements et collecté de 3,32 milliards de dirhams (MMDH), ont-ils fait remarquer. Autres faits saillants, la baisse de -9,25% des ventes de ciment durant la première moitié de l'année. Pour le mois de juin, les ventes reculent de -30,6% à 721.846 tonnes (1.039.544 tonnes en juin 2016).

Cette situation coïncide avec la conjonction de plusieurs événements dont, l'ouverture du bal des publications semestrielles, notamment, avec les groupes Itissalat Al Maghrib, Crédit du Maroc et la Banque Centrale Populaire (BCP), outre la progression des crédits bancaires, selon la Banque centrale, de +6,2% à fin juin 2017, ajoute la même source. Dans le détail, les crédits de trésorerie augmentent de +1,7%, les crédits immobiliers de +3,8%, ceux à l'équipement de +9,4% et les crédits à la consommation de +4,4% durant la même période, a-t-elle relevé. Par ailleurs, les créances en souffrance progressent de +3% sur le premier semestre 2017. Le taux de bancarisation s'est établi, lui, à 69% en 2016, contre un niveau de 67% en 2015.

