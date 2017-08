Maroc: Abdelkrim Benatiq - La Journée nationale du migrant, une occasion pour renforcer les liens entre les MRE et la mère patrie

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

M. Mhidia a également relevé que les MRE jouent un rôle important dans la consolidation et le développement économique, mettant l'accent sur leur contribution dans le rayonnement du royaume à l'échelle internationale et leur attachement à leur identité marocaine.

M. Benatiq a également indiqué que cette rencontre a pour objectif d'identifier les opportunités d'investissement et les défis rencontrés par les Marocains du monde, et d'étudier les moyens d'impliquer les compétences des MRE dans les grands chantiers lancés dans le Royaume.

Intervenant lors d'une rencontre initiée sous le thème "Les investissements des Marocains du monde : opportunités et défis", à l'occasion de la Journée nationale du migrant, M. Benatiq a rappelé que 5 millions de Marocains résident à l'étranger, dont 7.000 médecins et 490.000 cadres occupant d'importants postes de responsabilité et contribuant au développement économique du Royaume, qui est, selon le ministre, "le 3è plus grand bénéficiaire dans le monde des transferts de la diaspora".

La Journée nationale du migrant constitue une occasion pour renforcer les liens entre les Marocains résidant à l'étranger (MRE) et leur mère patrie, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq.

