Burkina Faso: Journée de la jeunesse - Le message du ministre Smaïla Ouédraogo

Sur ce, je vous invite à participer activement et massivement à la célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse, édition 2017, notamment à la conférence publique et aux autres activités qui seront initiées à cet effet.

Aussi, sommes-nous conscients que le Gouvernement doit davantage investir dans la jeunesse afin de lui doter de toutes les capacités nécessaires à même de propulser le développement. C'est pourquoi tout sera mis en œuvre pour renforcer la participation pleine et entière des jeunes à toutes les actions et initiatives visant leur pleine promotion socio-économique.

Le 12 août constitue aussi un moment de pause pour d'une part, exprimer notre reconnaissance à l'endroit des jeunes femmes et hommes qui se sacrifient nuit et jour dans les grands chantiers de développement de notre cher pays.

En effet, la communauté internationale reconnait, à travers la résolution 2250 du Conseil de Sécurité adoptée en 2015, que les jeunes, acteurs de changement, sont aussi des acteurs essentiels dans la prévention des conflits et le maintien de la paix. C'est pourquoi l'édition 2017 de la Journée internationale de la Jeunesse célèbre la contribution des jeunes à la prévention et à la transformation des conflits ainsi qu'à l'inclusion, à la justice sociale et à la paix durable.

Souscrivant entièrement à cette résolution, le Burkina Faso célèbre de façon régulière la Journée Internationale de la Jeunesse. Pour cette année 2017, la journée est célébrée autour du thème : « Contribution de la jeunesse à la construction de la paix». Le choix de ce thème traduit toute la volonté de la communauté internationale à assurer une prise de décision sensible, inclusive et participative dans la promotion de la paix.

En 1998, par une résolution adoptée lors de la première Conférence mondiale des ministres de la jeunesse, tenue par le Gouvernement portugais en collaboration avec les Nations Unies à Lisbonne du 08 au 12 août 1998, le 12 août a été déclaré Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ). Cette recommandation a ensuite été entérinée lors de la cinquante-quatrième (54ème) session de l'Assemblée générale par l'adoption de la résolution A/RES/54/120 en date du 17 décembre 1999 et intitulée "Politiques et programmes mobilisant les jeunes

C'est un privilège pour moi de m'entretenir avec vous aujourd'hui, sur la Journée Internationale de la Jeunesse 2017. C'est une journée consacrée à la jeunesse, une journée pour célébrer et magnifier la contribution des jeunes femmes et hommes au développement de notre cher pays.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.