Sénégal: Les entreprises sénégalaises "à plus de 97%" des PME avec "un chiffre d'affaires annuel inférieur à deux milliards CFA"

"Le réseau +Sénégal PME+ vise essentiellement à optimiser l'offre de services en direction de ces acteurs qui, demain, doivent définir la ligne stratégique, évaluer et contribuer à orienter l'action des différentes agences, directions et structures membres de ce réseau", a soutenu Diabira.

Il a aussi noté qu'il est "très difficile" pour ces PME d'accéder à des financements bancaires. Ce qui, de son point de vue, constitue "un défi à relever, d'autant plus que les entreprises et les entrepreneurs sénégalais font preuve de génie".

Sur l'ensemble des 407 000 entreprises répertoriées, 97 pour cent sont dans l'informel et plus de 60 pour cent d'entre elles sont sur l'axe Dakar-Thiès-Diourbel, a expliqué M. Diabira à l'occasion d'un atelier technique sur la mise en place du réseau "Sénégal PME".

Saly-Portudal (Mbour) — Quatre-vingt-dix-sept pour cent des 407 000 entreprises recensées au Sénégal, sont des petites et moyennes entreprises (PME) avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à deux milliards de francs CFA, a indiqué vendredi le directeur général de l'Agence pour le développement et l'encadrement des PME (ADEPME), Idrissa Diabira.

