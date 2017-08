Guinée: Sékou Souapé aux anciens premiers ministres de Conté - « Ils sont tous mal placés pour dénoncer »

Vous avez des gens qui ont été des ministres de transports, des travaux publics. Regardez les échangeurs même dans les villages personne n'accepte ça. Regardez l'échangeur à l'aéroport (Gbessia). Vous ne voyez aucun genre de cet échangeur dans un pays de la sous-région. On ne peut plus construire ça dans un quartier en Côte d'Ivoire. Mais quand les gens réalisent comme ça on pense que c'est des merveilles. Ceux là sont très mal placés pour donner des leçons à qui que ça soit. Ils trainent des casseroles et ils continuent à dénoncer. Ces gens là dans un pays normal ne seraient même des Chefs de quartier« .

Ce militant de première heure et actuel membre du bureau politique national du RPG arc-en-ciel a mesuré l'étendue des dégâts économiques des 24 ans de gestion du régime du général Lansana Conté. Ce dernier étant militaire et très limité aurait donné le plein pouvoir aux cadres civils pour gérer les principaux portefeuilles de l'économie nationale.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.