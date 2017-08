Togo: Electrification rurale - Appui de la BAD

La BAD (Banque africaine de développement) a approuvé vendredi un don de 975.000 dollars en faveur du Togo pour la mise en œuvre d'un projet d'électrification rurale baptisé 'Cizo' (qui signifie éclairer en langue mina).

L'appui financier se fera via le Fonds des énergies durables pour l'Afrique (SEFA).

Cizo vise à étendre l'accès à l'électricité à plus de 2 millions de togolais (300.000 foyers) au cours des cinq prochaines années, par la mise à disposition de kits solaires payés de manière échelonnée via les porte-monnaie mobiles (PayGo).

Selon le communiqué publié par la BAD, le projet repose sur deux piliers phares qui sont la mise en œuvre d'une plateforme informatique nationale destinée à agréger les fonctionnalités de paiement instantané (DESCO, MNO) et la collecte de données sur les besoins énergétiques de la population, leurs habitudes de consommation et leur solvabilité et le renforcement de capacités pour assurer les services de vente, l'installation et la maintenance des kits solaires dans les zones rurales.

L'intervention de SEFA permettra de mettre en place un réseau national d'agents de paiement mobile (recrutement et formation) pour rendre possible les opérations PayGo en mettant à disposition la monnaie électronique dans les communautés rurales les plus éloignées et de créer une Académie solaire dans chaque région. Celle-ci aura pour mission la formation et la certification des techniciens locaux.

Au-delà de l'ambition de faire passer le taux d'électrification rurale de 6% à 35%, l'initiative Cizo entend favoriser l'adoption massive de solutions de paiement mobile dans les zones rurales pour faciliter ainsi l'inclusion financière des populations rurales, souligne la Banque.

Le 20 juillet dernier, le gouvernement a annoncé avoir conclu un accord de partenariat avec la société britannique BBoxx pour fourniture de 300.000 systèmes solaires domestiques.

BBoxx n'est pas la seule à développer cette technologie. L'autre grand acteur est Ignite Solar.