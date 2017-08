Madagascar: Concours administratif - Le recrutement d'élèves-officiers sécurisé

Pour l'année 2017, le MDN recrute soixante élèves-officiers d'Active. Six places sont ouvertes pour les femmes civils ou gendarmes. Les enfants de troupes issus du SEMIPI de Fianarantsoa auront vingt-quatre places. Par ailleurs, trente places sont disponibles pour les civils, militaires et gendarmes de sexe masculin. Les épreuves se dérouleront le 21 au 25 août 2017 dans les six centres à savoir Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara. Que les meilleurs gagnent.

Concours verrouillés. Les candidats à bras longs ne règnent plus en maîtres. Le recrutement d'élèves-officiers est régi par une convention tripartite entre le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), le ministère de la Fonction publique, de la réforme de l'administration de fonction, du travail et des lois (MFPRATLS) ainsi que le ministère de la Défense nationale (MDN).

