Guinée: CIS Médias - Aboubacry Ba affiche ses ambitions

Le groupe CIS Médias a animé une conférence de presse dans l'après-midi de ce vendredi 11 août 2017 à la maison commune des journalistes de Guinée. Au cours de cette rencontre avec la presse, Aboubacry Ba Directeur exécutif de ce groupe de presse a dévoilé ses ambitions tout en expliquant les raisons qui l'ont poussé à quitter Canal+ pour venir en Guinée diriger CIS Medias.

Dans son exposé, Aboubacry Ba a fait savoir que l'envie de travailler dans un média africain le hantait depuis longtemps. « Cette nouvelle aventure est plus importante de ma carrière. J'exerce ce métier depuis un peu plus de 20 ans. Ça fait très longtemps que j'ai envie de travailler dans un média africain qui a l'ambition de donner le point de vue de l'Afrique dans le traitement de l'information sportive. Pour moi, c'est juste le retour des choses parce que l'Afrique a toujours connu de grands journalistes. J'ai admiré des aînés qui ont façonné le journalisme sportif africain. Malheureusement, les grands noms qui ont fait la presse sportive africaine sont en train de disparaître parce que tout simplement nous nous sommes inscrits dans une forme d'uniformisation du traitement de l'information sportive. Le public sportif africain mérite d'avoir une manière propre à lui dans les manières de traiter l'information sportives. Le public africain mérite tout simplement une autre voix. Voilà globalement le défi auquel je m'attache depuis longtemps et CIS Médias m'offre une fenêtre », explique l'ancien journaliste de Canal+.

Poursuivant, le nouveau DG de CIS Médias a précisé qu'il ne se positionne pas en spécialiste du sport ni de la culture mais juste se positionner en professionnel des médias.

«Comment gérer une chaîne de télévision et une radio, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il y a une rédaction bien constituée avec des jeunes guinéens très talentueux qui ont envie de prouver des choses. Mon ambition c'est de dire voici des talents, comment les faire travailler ensemble. C'est ce qui doit être ma modeste contribution dans le fonctionnement de cette télévision-là. On a un programme culturel assez fourni qu'on va proposer. J'espère, en tout cas mon ambition, c'est de vous surprendre. Surprendre les gens dans le traitement de l'actualité culturelle. A partir de ce samedi 12 août 2017, nous allons diffuser en direct des matchs du championnat anglais, mais aussi les résumés des matchs de la Liga espagnole et la Série A italienne sur CIS TV.

Il y' aura une grande émission de 2 heures qui va s'appeler «soir de sport» qui aura lieu tous les mardis », a-t-il promis.

Avant de terminer, il a annoncé qu'à partir de la saison prochaine, les matchs du championnat guinéen seront aussi diffusés en direct. «La priorité reste le sport et la culture guinéens, puis africains », indique le conférencier.