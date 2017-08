Sénégal: L'antenne régionale de "Publiez ce que vous payez" installée à Saint-Louis

Non content de l'organisation des élections législatives du 30 juillet dernier, la coalition « Manko… Plus »

"Nous allons mettre en place un cadre de concertation inclusif pour identifier tous les problèmes liés à l'exploitation du pétrole, pour défendre les intérêts des personnes impactées mais également pour éviter les fausses attentes et promesses qui finissent souvent par des conflits entre exploitants et citoyens", a relevé Latyr Fall.

Le président de l'antenne régionale de Saint-Louis, Mame Latyr Fall a noté que les membres vont jouer un rôle de veille et d'alerte avec la nouvelle donne liée à la découverte du pétrole et du gaz dont le début de l'exploitation est prévu en 2020-2021.

Selon lui, les conséquences économiques et sociales surtout liées à la pêche, avec l'exploitation du pétrole à Saint-Louis offshore, doivent être perçues et comprises par les acteurs de la pêche afin qu'ils soient édifiés sur le rôle à jouer de manière responsable pour bénéficier des retombées de ces exploitations pétrolières et gazières.

"L'antenne de Saint-Louis va mener des actions de sensibilisation auprès des communautés afin de les informer et de les préparer sur les impacts de l'exploitation du pétrole et du gaz découverts au large des côtes de la région de Saint-Louis", a-t-il dit.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.